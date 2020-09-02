Меркель: Навальный стал жертвой преступления, Россия должна ответить на серьезные вопросы

Канцлер Германии считает, что отравившие российского оппозиционера хотели заставить его замолчать

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал жертвой преступления, Россия должна ответить на серьезные вопросы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции. Об этом сообщает Focus.

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По словам Меркель, отравившие Навального пытались заставить его замолчать.

Также она заявила, что судьба Навального привлекла внимание всего мира, и что Германия вместе с партнерами из НАТО и ЕС обсудят совместную реакцию, которая будет зависеть от действий России.

"Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", - добавила Меркель.

Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефул заявил на той же пресс-конференции, что после появления доказательств отравления Навального Германия и ЕС должны "коренным образом переосмыслить отношения с Россией".

По его словам, произошедшее с Навальным показывают – Россия не может быть надежным международным партнером.

Денис Юдин

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