Меркель: Навальный стал жертвой преступления, Россия должна ответить на серьезные вопросы
Канцлер Германии считает, что отравившие российского оппозиционера хотели заставить его замолчать
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал жертвой преступления, Россия должна ответить на серьезные вопросы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции. Об этом сообщает Focus.
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По словам Меркель, отравившие Навального пытались заставить его замолчать.
Также она заявила, что судьба Навального привлекла внимание всего мира, и что Германия вместе с партнерами из НАТО и ЕС обсудят совместную реакцию, которая будет зависеть от действий России.
"Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", - добавила Меркель.
Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефул заявил на той же пресс-конференции, что после появления доказательств отравления Навального Германия и ЕС должны "коренным образом переосмыслить отношения с Россией".
По его словам, произошедшее с Навальным показывают – Россия не может быть надежным международным партнером.
- Утром 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.
- Сегодня правительство Германии заявило о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".
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