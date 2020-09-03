Лукашенко доложил премьеру РФ, что подслушал секретные переговоры о Навальном

Президент Беларуси утверждает: отравления Навального не было

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что беларуские спецслужбы перехватили разговор Берлина и Варшавы, в котором якобы обсуждалось отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он доложил премьеру России Михаилу Мишустину, передает беларуское госСМИ БЕЛТА.

По его словам, военная разведка перехватила разговор до выступления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального.

"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи<...>Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – заявил Лукашенко.

Он считает, в этой ситуации должны "серьезно разобраться" руководители российских спецслужб и заявил, что передаст им все материалы.

"Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор", — заявил Лукашенко.

Он также заявил, что Запад якобы хотел "подсунуть пакость" в преддверии выборов в регионах РФ.

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Марк Сировой

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