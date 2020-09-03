Реакция Запада на отравление Навального "Новичком" — главные заявления
Они обращают внимание на то, что Новичок разрабатывался в России, и что в прошлом РФ уже применяла это вещество
Мировые лидеры осуждают попытку отравления в России оппозиционного политика Алексея Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нападение на Навального "подлым и трусливым поступком".
От имени Евросоюза отравление Навального осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что российский оппозиционер был атакован веществом, которое разрабатывалось в СССР, а затем в России, и заявил о недопустимости применение химического оружия при любых обстоятельствах. Боррель призвал российское правительство тщательно расследовать это преступление.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Британия будет тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что "российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным".
Совет национальной безопасности США "безоговорочно" осудил отравление Навального и напомнил, что "в прошлом Россия использовала нервно-паралитическое средство Новичок".
"Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности", - говорится в заявлении совета.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг категорически осудил использование нервно-паралитического военного вещества, "что делает еще более настоятельной необходимость проведения Россией полного и прозрачного расследования". Он также сообщил, что проконсультируется с союзниками НАТО о дальнейших действиях.
Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравившие Навального пытались заставить его замолчать. Она сказала, что Германия вместе с партнерами из НАТО и ЕС обсудят совместную реакцию, которая будет зависеть от действий России.
МИД Украины назвал отравление Навального "очередным преступным актом российской власти" и призвал международное сообщество надлежащим образом отреагировать на покушение, включая введение санкций.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.
- Сегодня правительство Германии заявило о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".
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