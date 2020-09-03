Реакция Запада на отравление Навального "Новичком" — главные заявления

Они обращают внимание на то, что Новичок разрабатывался в России, и что в прошлом РФ уже применяла это вещество

Мировые лидеры осуждают попытку отравления в России оппозиционного политика Алексея Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нападение на Навального "подлым и трусливым поступком".

От имени Евросоюза отравление Навального осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что российский оппозиционер был атакован веществом, которое разрабатывалось в СССР, а затем в России, и заявил о недопустимости применение химического оружия при любых обстоятельствах. Боррель призвал российское правительство тщательно расследовать это преступление.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Британия будет тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что "российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным".

Совет национальной безопасности США "безоговорочно" осудил отравление Навального и напомнил, что "в прошлом Россия использовала нервно-паралитическое средство Новичок".

"Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности", - говорится в заявлении совета.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг категорически осудил использование нервно-паралитического военного вещества, "что делает еще более настоятельной необходимость проведения Россией полного и прозрачного расследования". Он также сообщил, что проконсультируется с союзниками НАТО о дальнейших действиях.

Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравившие Навального пытались заставить его замолчать. Она сказала, что Германия вместе с партнерами из НАТО и ЕС обсудят совместную реакцию, которая будет зависеть от действий России.

МИД Украины назвал отравление Навального "очередным преступным актом российской власти" и призвал международное сообщество надлежащим образом отреагировать на покушение, включая введение санкций.

Вадим Ребрина

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