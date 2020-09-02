МИД: Отравление Навального — очередное преступление Кремля, заслуживающее санкций

Украинские дипломаты убеждены, что международное сообщество "должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля"

МИД Украины назвал отравление оппозиционного российского политика Алексея Навального "очередным преступным актом российской власти" и призвал международное сообщество надлежащим образом отреагировать на покушение, включая введение санкций. Об этом говорится в заявлении МИД.

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Там напомнили, что сегодня правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у Навального.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении МИД.

Украинские дипломаты убеждены, что международное сообщество "должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком".

В МИД считают, что мир должен отреагировать на действия Кремля, включая санкционные меры.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления..." - отметили в ведомстве.

Вадим Ребрина

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