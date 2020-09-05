Трамп впервые отреагировал на отравление Навального. Россию не обвинял
Президент США Трамп пока не видел доказательств отравления российского оппозиционера Навального, но будет "очень зол", если они появятся
США пока не получили доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The New York Times.
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"Я точно не знаю, что произошло. Я считаю это трагичным. Это ужасно. Этого не должно происходить. У нас еще нет доказательств, но я посмотрю", – сказал он.
Трамп отметил, власти Германии были конкретны, говоря об отравлении, но сами США доказательств этого еще не видели. Однако он заявил, что "будет очень зол", если США подтвердят отравление Навального.
Трамп подчеркнул, что ему нравится ладить с другими народами, но сказал, что "никто не был жестче с Россией", чем он.
Он также считает, что сейчас гораздо больше стоит говорить о Китае, чем о России.
"Интересно, что все постоянно говорят о России. Я не против того, чтобы вы упомянули Россию, но я думаю, что, вероятно, Китай на данном этапе - это страна, о которой вам следует говорить гораздо больше, чем о России. То, что делает Китай, намного хуже", - заявил президент США.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
- Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных.
- В то же время резидент Беларуси Александр Лукашенко доложил российским властям, что ему удалось прослушать "секретные переговоры" между Варшавой и Берлином, в которых якобы говорится о фальсификации отравления. Вчера на беларуском ТВ опубликовали запись этих "переговоров".
- Трамп до этого момента не реагировал на заявление об отравлении Навального. Оппонент Трампа на грядущих выборах президента США, Джозеф Байден, назвал такое молчание соучастием.
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