Трамп впервые отреагировал на отравление Навального. Россию не обвинял

Президент США Трамп пока не видел доказательств отравления российского оппозиционера Навального, но будет "очень зол", если они появятся

США пока не получили доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The New York Times.

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"Я точно не знаю, что произошло. Я считаю это трагичным. Это ужасно. Этого не должно происходить. У нас еще нет доказательств, но я посмотрю", – сказал он.

Трамп отметил, власти Германии были конкретны, говоря об отравлении, но сами США доказательств этого еще не видели. Однако он заявил, что "будет очень зол", если США подтвердят отравление Навального.

Трамп подчеркнул, что ему нравится ладить с другими народами, но сказал, что "никто не был жестче с Россией", чем он.

Он также считает, что сейчас гораздо больше стоит говорить о Китае, чем о России.

"Интересно, что все постоянно говорят о России. Я не против того, чтобы вы упомянули Россию, но я думаю, что, вероятно, Китай на данном этапе - это страна, о которой вам следует говорить гораздо больше, чем о России. То, что делает Китай, намного хуже", - заявил президент США.

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Марк Сировой

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