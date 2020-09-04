Власти Германии отреагировали на слова Лукашенко о "фальсификации" отравления Навального

"Само собой", сказали в Берлине, что утверждение президента Беларуси о "фейковом отравлении" оппозиционера из РФ не соответствует действительности

Скандальное заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального "сфальсифицировано" Западом, – выдумка. Об этом пропагандистскому ресурсу РИА Новости ответили в пресс-службе правительства Германии, которое позавчера объявило, что в организме политика найден токсин типа "Новичок".

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"Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", – не захотели общаться с российскими пропагандистами в Кабмине ФРГ.

3 сентября на встрече в Минске с премьером РФ Мишустиным Лукашенко заявил, что их разведка "перехватила разговор между Германией и Польшей" об отравлении, которым якобы хотят "подставить Путина", и пообещал передать запись российским спецслужбам. В Кремле пока ничего не получили.

Власти ФРГ и партнеры по ЕС/НАТО обсуждают дальнейшие действия по России. В Кремле заявили, что "еще не получили официально от Берлина информацию о результатах клинических исследований".

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Евгений Пилипенко

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