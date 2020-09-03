Госдеп США отреагировал на отравление Навального, в Сенате призвали остановить Севпоток-2
Отравив оппозиционера, РФ усложнила диалог с Америкой, заявили в Госдепе. Появились голоса из Сената США, которые призывают наказать Россию за это
Плохой сигнал внешнему миру, который осложняет диалог США и Запада с властями России. В таких словах отреагировали на отравление токсином из группы "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального в Госдепартаменте США. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент высказался об этом во время онлайн-конференции в аналитическом центре "Фонд Маршалла", пишет Голос Америки.
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По мнению сотрудника внешнеполитического ведомства США, такой шаг спецслужб РФ – "нехорошо не только лично для Навального и отношений между правительством России и российским обществом", это также "направляет плохой сигнал внешнему миру".
"Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог ", – сказал Кент.
Американский дипломат подчеркнул, что сейчас, пока всеми данными об отравлении Навального располагают лишь германские медики, только правительство ФРГ может давать любые дальнейшие комментарии по ситуации.
В Сенате США призвали остановить строительство российского газопровода Северный поток-2 за отравление Навального: республиканец Том Коттон так и пишет: "Остановите трубопровод СП-2, чтобы привлечь россиян к ответственности".
- 20 августа Навальному стало плохо в самолете. Борт экстренно посадили в Омске, его госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Навальный оказался в коме. Соратники заявили об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач местной больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ. 22 августа самолет с Навальным все же выпустили в ФРГ, где дали усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Вчера на сайте правительства ФРГ появился пресс-релиз с данными, что токсикологический тест в лаборатории армии страны дал "прямые доказательства химического агента группы "Новичок".
- Власти ФРГ и партнеры по ЕС/НАТО обсуждают дальнейшие действия по России. В Кремле заявили, что "еще не получили официально от Берлина информацию о результатах клинических исследований".
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