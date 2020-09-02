Меркель защищает строительство Северного потока-2, считает санкции США неправомерными

Как отметило немецкое агентство dpa, строящийся российский газопровод "становится важным фактором" для экономики Мекленбурга-Передней Померании.

Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что Берлин исполнен решимости помочь завершить строительство российского газопровода Северный поток-2. Как пишет Deutsche Welle, об этом она заявила вчера во время посещения своего избирательного округа на северо-востоке ФРГ, где с 1990-го избирается в бундестаг.

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Слова поддержки в адрес СП-2 прозвучали от канцлерин после угроз сенаторов США ввести санкции против компаний в германской земле Мекленбург-Передняя Померания, если те помогут строить газопровод.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - подчеркнула Меркель.

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Она ранее заявляла, что проект газопровода - "экономический, а не политический".

Работа над СП-2 началась в 2016 году. Планируется, что он будет проходить через Балтийское море от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда.

В декабре 2019-го США ввели санкции против трубоукладчиков СП-2. 14 августа 2020-го 24 страны ЕС подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода.

На днях президент Франции Макрон рассказал Меркель о своих сомнениях по строительству СП-2.

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Евгений Пилипенко

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