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Макрон рассказал Меркель о своих сомнениях по строительству газопровода Северный поток-2

29.08.2020, 14:34
Макрон рассказал Меркель о своих сомнениях по строительству газопровода Северный поток-2 - Фото
Меркель и Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции обеспокоен энергетической независимостью Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель свою обеспокоенность в связи со строительством российского газопровода Северный поток-2. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Голос Америки.

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По словам Макрона, его беспокоит, что проложенный по дну Балтийского моря газопровод может увеличить энергетическую зависимость Европы от России.

"Я не думаю, что подход, который мы должны использовать с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда подпитывало мои сомнения в отношении проекта Северный поток - 2. Канцлер об этом знает",  —  сказал он.

СПРАВКА. Работа над газопроводом Северный поток-2 началась в 2016 году. Планируется, что он будет проходить через Балтийское море от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда.

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Марк Сировой
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