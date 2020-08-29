Макрон рассказал Меркель о своих сомнениях по строительству газопровода Северный поток-2
Президент Франции обеспокоен энергетической независимостью Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель свою обеспокоенность в связи со строительством российского газопровода Северный поток-2. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Голос Америки.
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По словам Макрона, его беспокоит, что проложенный по дну Балтийского моря газопровод может увеличить энергетическую зависимость Европы от России.
"Я не думаю, что подход, который мы должны использовать с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда подпитывало мои сомнения в отношении проекта Северный поток - 2. Канцлер об этом знает", — сказал он.
- В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. О планах США ввести новые санкции против газопровода в мае предупреждал покидающий пост посла США в Германии Ричард Гренелл.
- В то же время Меркель заявила, что Германия намерена завершить строительство Северного потока-2. По ее словам, проект является "экономическим, а не политическим".
- 14 августа 2020-го 24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода.
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