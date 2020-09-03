Отравление Навального. Байден: Молчание Трампа – это соучастие
Отравление Навального лишь показывает, насколько "параноидальный режим" Путина не терпит критики, отметил кандидат в президенты США Байден
Кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал "соучастием" молчание действующего президента Дональда Трампа по инциденту с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Заявление опубликовано на сайте политика.
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"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – соучастие", – заявил он.
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Байден также добавил, что найденные в организме Навального следы яда из группы "Новичок" указывают на причастность к атаке Кремля.
"Это возмутительное и наглое покушение на жизнь Навального - лишь последний инцидент в долгой истории убийств и отравлений диссидентов, журналистов-расследователей, антикоррупционных активистов и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия", – говорится в сообщении.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ. 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию на лечение.
- Вчера правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Именно "Новичком" в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
- Мировые лидеры осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Трамп на инцидент пока не отреагировал.
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