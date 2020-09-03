Отравление Навального. Байден: Молчание Трампа – это соучастие

Отравление Навального лишь показывает, насколько "параноидальный режим" Путина не терпит критики, отметил кандидат в президенты США Байден

Кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал "соучастием" молчание действующего президента Дональда Трампа по инциденту с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Заявление опубликовано на сайте политика.

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"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – соучастие", – заявил он.

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Байден также добавил, что найденные в организме Навального следы яда из группы "Новичок" указывают на причастность к атаке Кремля.

"Это возмутительное и наглое покушение на жизнь Навального - лишь последний инцидент в долгой истории убийств и отравлений диссидентов, журналистов-расследователей, антикоррупционных активистов и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой

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