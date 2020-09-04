Эксперты бундесвера обнаружили следы "Новичка" на бутылке, из которой пил Навальный - СМИ
Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда
Эксперты армии ФРГ обнаружили в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
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Следы были минимальны, но экспертам все же удалось их обнаружить. Результаты заслуживают доверия, пишет издание.
По данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники сохранили и передали немецким врачам. Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда.
Об этом, как пишет издание, на неофициальной встрече канцлера Ангелы Меркель с членами правительства рассказала старший врач Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.
- Вчера правительство Германии заявило о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".
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