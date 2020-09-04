Эксперты бундесвера обнаружили следы "Новичка" на бутылке, из которой пил Навальный - СМИ

Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда

Эксперты армии ФРГ обнаружили в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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Следы были минимальны, но экспертам все же удалось их обнаружить. Результаты заслуживают доверия, пишет издание.

По данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники сохранили и передали немецким врачам. Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда.

Об этом, как пишет издание, на неофициальной встрече канцлера Ангелы Меркель с членами правительства рассказала старший врач Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил.

Вадим Ребрина

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