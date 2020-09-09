Die Zeit: Навального отравили новым типом "Новичка" спецслужбы РФ

По данным немецких специалистов, операцию с таким смертоносным и сложным ядом способна провести только спецслужба

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен спецслужбами РФ новым типом боевого химического вещества "Новичок". Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на источники.

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Согласно информации Die Zeit, у правительства Германии больше нет внутренних сомнений в том, кто стоял за атакой – это российская спецслужба по заказу Кремля.

Как отмечается, Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии проанализировал остатки следов вещества на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Они пришли к выводу, что это новый тип дальнейшего развития химического оружия "Новичок" - вариант, о котором до этой атаки мир не знал, но который считается более опасным и смертоносным, чем предыдущие известные вариации.

Сообщается, что новый тип "Новичка" должен работать медленнее, чем ранее известный.

В Германии подозревают, что один из агентов российской ФСБ, следивший за Навальным, брызнул ядом в чай ​​на поверхности стакана.

По данным Die Zeit, предполагалось, что Навальный умрет на борту самолета, он выжил благодаря череде счастливых случайностей – быстрой реакции летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачам в Омске, которые сразу ввели Навальному атропин.

Немецкие специалисты считают, что операцию с таким смертоносным и сложным ядом может провести только спецслужба. Само существование нового варианта "Новичка" исключает возможность того, что, например, российский олигарх нанес бы удар в одиночку.

Отмечается, что двухкомпонентный яд требует специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками. Немецкие службы считают немыслимым, что на территории России действовала иностранная спецслужба, поскольку ФСБ постоянно следила за Навальным.

Все это, пишет Die Zeit, оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного оппозиционера.

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Наталия Медведева

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