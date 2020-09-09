"В связи с текущими событиями". Франция отменила встречу с Лавровым и Шойгу
В МИД Франции не назвали конкретной причины отмены заседания с российскими министрами. Новой даты встречи в ведомстве не назвали
Франция на неопределенный срок отложила совместное заседание с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщила представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, передает DW.
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Она заявила, что решение принято "в связи с текущими событиями", но не уточнила, какими именно. Также, по ее словам, с российской стороной был диалог по этим событиям.
По данным СМИ, встреча должна была состояться 14 сентября. Новую дату французское руководство не назначило.
Франция является одним из посредников в нормандском формате. 6 сентября боевики гибридной армии РФ нарушили перемирие: во время обстрелов был ранен украинский военный, еще один убит. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звал Лаврова на срочный разговор, но РФ его отменила из-за командировки Лаврова.
Также РФ сейчас втянута в международный скандал в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Германия заявила, что он был отравлен ядом из группы "Новичок", который изобрели в России. Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
Не остается в стороне РФ и от событий в Беларуси. В Беларусь уже приехали российские журналисты, заменив некоторых сотрудников местных СМИ. А президент РФ Владимир Путин сформировал резерв российских силовиков, которые "помогут Беларуси при необходимости".
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