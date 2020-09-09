"В связи с текущими событиями". Франция отменила встречу с Лавровым и Шойгу

В МИД Франции не назвали конкретной причины отмены заседания с российскими министрами. Новой даты встречи в ведомстве не назвали

Франция на неопределенный срок отложила совместное заседание с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщила представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, передает DW.

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Она заявила, что решение принято "в связи с текущими событиями", но не уточнила, какими именно. Также, по ее словам, с российской стороной был диалог по этим событиям.

По данным СМИ, встреча должна была состояться 14 сентября. Новую дату французское руководство не назначило.

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Марк Сировой

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