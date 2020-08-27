Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси

Лидер РФ Путин говорит, что сформировать резерв силовиков его попросил президент Беларуси Лукашенко

Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси, где уже 20 дней протестуют против режима президента Александра Лукашенко. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью пропагандистскому телеканалу Россия 1.

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Путин сообщил, что у РФ в рамках договора о Союзном государстве и о коллективной безопасности есть обязательства перед Беларусью по помощи в "защите суверенитета, внешних границ и стабильности".

"Александр Григорьевич (Лукашенко, - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — сказал он.

Президент России заявил, что необходимости для применения российских сил пока нет, и РФ надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси.

"Он (резерв силовиков, - ред.) не будет до тех пор использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", — сказал он.

Путин также сказал, что, по его мнению, беларуские правоохранители "ведут себя достаточно сдержано".

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Марк Сировой

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