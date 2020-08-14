"Позор!" В Беларуси с утра бастуют тысячи рабочих крупнейших предприятий - видео

К забастовке против режима Лукашенко присоединились БелАЗ, "Гродно Азот", БелАЭС, МТЗ и еще ряд крупнейших предприятий страны

Сегодня утром в Беларуси на нескольких крупных предприятиях начались забастовки несогласных с объявленной ЦИК победой режима Александра Лукашенко на выборах. Об этом сообщают местные оппозиционные СМИ и Telegram-каналы.

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На минском электротехническом заводе скандируют "Уходи!". А на Беларусском металлургическом заводе – "Позор!".

Началась забастовка на строящейся Беларусской АЭС в Островце.

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Рабочие государственной Филармонии поют в знак протеста песни. Минский метрополитен намерен начать забастовку в 12:30.

На Гроднопромстрое работники общаются с руководством завода. На МТЗ скандируют "Свободу!".

Продолжает забастовку Гродно-Азот. Собрались и рабочие Минских кабельных сетей.

На нынешний момент, по данным Белсат, к забастовке присеоденились: БМЗ, БелАЗ, БелАЭС, МЭТЗ им. Козлова, Минский автомобильный завод, ММаргЗ, МТЗ, ММотЗ, МЗКТ, Минский завод "Интеграл", Минские кабельные сети, Жабинковский сахарный завод, Минский метрополитен, 4-й троллейбусный парк г. Минска, ТЭЦ-4 г. Минска, Белгосфилармония, "Белэнерготехпроект", "Белмедпрепараты", "Керамин", "Гродно Азот", "Гродножилстрой", "Химволокно", "Белкард", "Терразит", "Нафтан", "Полимир".

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко.

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.

Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.

По данным на 13 августа, число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.

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Марк Сировой

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