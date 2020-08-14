"Позор!" В Беларуси с утра бастуют тысячи рабочих крупнейших предприятий - видео
К забастовке против режима Лукашенко присоединились БелАЗ, "Гродно Азот", БелАЭС, МТЗ и еще ряд крупнейших предприятий страны
Сегодня утром в Беларуси на нескольких крупных предприятиях начались забастовки несогласных с объявленной ЦИК победой режима Александра Лукашенко на выборах. Об этом сообщают местные оппозиционные СМИ и Telegram-каналы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На минском электротехническом заводе скандируют "Уходи!". А на Беларусском металлургическом заводе – "Позор!".
Началась забастовка на строящейся Беларусской АЭС в Островце.
Читайте также: В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России – Flight Radar
Рабочие государственной Филармонии поют в знак протеста песни. Минский метрополитен намерен начать забастовку в 12:30.
На Гроднопромстрое работники общаются с руководством завода. На МТЗ скандируют "Свободу!".
Продолжает забастовку Гродно-Азот. Собрались и рабочие Минских кабельных сетей.
На нынешний момент, по данным Белсат, к забастовке присеоденились: БМЗ, БелАЗ, БелАЭС, МЭТЗ им. Козлова, Минский автомобильный завод, ММаргЗ, МТЗ, ММотЗ, МЗКТ, Минский завод "Интеграл", Минские кабельные сети, Жабинковский сахарный завод, Минский метрополитен, 4-й троллейбусный парк г. Минска, ТЭЦ-4 г. Минска, Белгосфилармония, "Белэнерготехпроект", "Белмедпрепараты", "Керамин", "Гродно Азот", "Гродножилстрой", "Химволокно", "Белкард", "Терразит", "Нафтан", "Полимир".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- По данным на 13 августа, число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.
Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
Комментарии