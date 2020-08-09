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Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVE - Фото

Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVELive

Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVELive
09.08.2020, 16:40
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Выборы президента Беларуси (Фото: belta.by)

Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят шестые очередные выборы президента. Нынешнему главе государства Александру Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, противостоят Анна Канопацкая, Сергей Черчень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

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Последнюю считают основным оппонентом Лукашенко после того, как до выборов не допустили ее супруга и блогера Сергея Тихановского, банкира Виктора Бабарико (оба – под арестом) и директора парка высоких технологий Валерия Цепкало (опасаясь ареста, покинул страну, сейчас находится в Киеве).

За несколько дней до выборов на митингах в поддержку Тихановской собрались десятки тысяч человек. В случае победы она обещает освободить всех политзаключенных, создать условия и провести честные выборы с участием тех, кого не допустили.

Лукашенко отбрасывает обвинения в преследовании оппонентов и говорит, что сделает все, чтобы не допустить "майдана, управляемого внешними силами".

Читайте также главные тексты о выборах в Беларуси:

"Лукашенко уже с треском проиграл". Что происходит в Беларуси перед выборами президента

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

09.08.2020
16:55

На некоторых участках выстраиваются очереди. В частности на улице Камайской в Минске люди стоят по четыре часа, чтобы отдать свой голос, видео TUT.by.

Видео - TUT.by

16:52

На участках могут ввести пропускной режим, если вечером придут голосовать слишком много людей, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина (Настоящее время). 

Фото - ЕРА

16:48
16:45

Тихановская на избирательном участке.

Фото - TUT.by

16:41

Свой голос отдала и Тихановская, передает TUT.by.

Она сказала, что хочет честных выборов и согласиться с их результатами, если Лукашенко победит в честной борьбе.

Видео - TUT.by

16:32

Лукашенко проголосовал на выборах, передает TUT.by. Он заверил журналистов, что обстановка с выборами "не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит".

Комментируя задержания на митингах Тихановской он сказал, что "всегда сдерживал правоохранителей", потому что "они (протестующие, - ред.ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии".

"Захотите после выборов выразить свое мнение — хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону (можно), в Мингорисполком пойдете и выразите свое мнение", - прокомментировал он возможные демонстрации.

Фото - TUT.by

16:29

Вероника Цепкало, жена не допущенного к выборам президента Беларуси предпринимателя Валерия Цепкало и член штаба Тихановской, покинула страну, опасаясь ареста (Настоящее время).

16:27

На 14:00 явка составляла 65.19% (ЦИК). Чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходима была явка минимум в 50%.

16:26

Жители Минска сообщают о проблемах со связью.

Корреспонденты Настоящего времени говорят, что скорее всего в Минске "глушат" интернет. В Национальном центре обмена трафиком говорят, что причиной стали "DDos-атаки государственных ресурсов".

16:25

В штабе Тихановской были задержаны семь человек, еще один не выходит на связь. Некоторых из задержанных арестовали на сутки, что предъявляют остальным - пока неизвестно.

16:23

В ночь перед выборами в Минске заметили колонну военной техники.

Видео - СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ #/YouTube

16:21

За пять дней до дня основного голосования проводилось голосование по предварительной процедуре. По данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования в стране проголосовали 41,7% избирателей (Настоящее время).

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Теги: выборы, беларусь, александр лукашенко, Светлана Тихановская
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