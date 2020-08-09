Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят шестые очередные выборы президента. Нынешнему главе государства Александру Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, противостоят Анна Канопацкая, Сергей Черчень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

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Последнюю считают основным оппонентом Лукашенко после того, как до выборов не допустили ее супруга и блогера Сергея Тихановского, банкира Виктора Бабарико (оба – под арестом) и директора парка высоких технологий Валерия Цепкало (опасаясь ареста, покинул страну, сейчас находится в Киеве).

За несколько дней до выборов на митингах в поддержку Тихановской собрались десятки тысяч человек. В случае победы она обещает освободить всех политзаключенных, создать условия и провести честные выборы с участием тех, кого не допустили.

Лукашенко отбрасывает обвинения в преследовании оппонентов и говорит, что сделает все, чтобы не допустить "майдана, управляемого внешними силами".

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