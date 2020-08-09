Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят шестые очередные выборы президента. Нынешнему главе государства Александру Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, противостоят Анна Канопацкая, Сергей Черчень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.
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Последнюю считают основным оппонентом Лукашенко после того, как до выборов не допустили ее супруга и блогера Сергея Тихановского, банкира Виктора Бабарико (оба – под арестом) и директора парка высоких технологий Валерия Цепкало (опасаясь ареста, покинул страну, сейчас находится в Киеве).
За несколько дней до выборов на митингах в поддержку Тихановской собрались десятки тысяч человек. В случае победы она обещает освободить всех политзаключенных, создать условия и провести честные выборы с участием тех, кого не допустили.
Лукашенко отбрасывает обвинения в преследовании оппонентов и говорит, что сделает все, чтобы не допустить "майдана, управляемого внешними силами".
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На некоторых участках выстраиваются очереди. В частности на улице Камайской в Минске люди стоят по четыре часа, чтобы отдать свой голос, видео TUT.by.
Видео - TUT.by
На участках могут ввести пропускной режим, если вечером придут голосовать слишком много людей, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина (Настоящее время).
Фото - ЕРА
Военная техника в Минске.
В Минск едет техника. pic.twitter.com/CYc8UxnU0J— Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020
#Belarus. Right now in the #Minsk city centre. It is not far from one of the #Lukashenko’s residencies. I expect the worst pic.twitter.com/3AVqgaIvJ2— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 9, 2020
Праздничная техника торопиться в Минск. А народ ее подбадривает сигналами, типа не унывайте, успеете. pic.twitter.com/wjSbwbC32A— MrFREEDOM (@mrFreedom2020) August 9, 2020
Тихановская на избирательном участке.
Фото - TUT.by
Свой голос отдала и Тихановская, передает TUT.by.
Она сказала, что хочет честных выборов и согласиться с их результатами, если Лукашенко победит в честной борьбе.
Видео - TUT.by
Лукашенко проголосовал на выборах, передает TUT.by. Он заверил журналистов, что обстановка с выборами "не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит".
Комментируя задержания на митингах Тихановской он сказал, что "всегда сдерживал правоохранителей", потому что "они (протестующие, - ред.) ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии".
"Захотите после выборов выразить свое мнение — хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону (можно), в Мингорисполком пойдете и выразите свое мнение", - прокомментировал он возможные демонстрации.
Фото - TUT.by
Вероника Цепкало, жена не допущенного к выборам президента Беларуси предпринимателя Валерия Цепкало и член штаба Тихановской, покинула страну, опасаясь ареста (Настоящее время).
На 14:00 явка составляла 65.19% (ЦИК). Чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходима была явка минимум в 50%.
Жители Минска сообщают о проблемах со связью.
Корреспонденты Настоящего времени говорят, что скорее всего в Минске "глушат" интернет. В Национальном центре обмена трафиком говорят, что причиной стали "DDos-атаки государственных ресурсов".
В штабе Тихановской были задержаны семь человек, еще один не выходит на связь. Некоторых из задержанных арестовали на сутки, что предъявляют остальным - пока неизвестно.
В ночь перед выборами в Минске заметили колонну военной техники.
Видео - СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ #/YouTube
За пять дней до дня основного голосования проводилось голосование по предварительной процедуре. По данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования в стране проголосовали 41,7% избирателей (Настоящее время).