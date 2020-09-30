"Преступления против человечества". 40 000 беларусов подписали обращение против Лукашенко

В обращении говорится, что "Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества"

37 362 белоруса из 102 стран мира подписали обращение против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает беларуская гражданская инициатива Хартия 97 со ссылкой на организаторов акции.

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"Мы, беларусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко", – отмечается в обращении.

Обращение было создано как ответ на "захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 года, жестокого подавления мирных протестов".

Почти 40 000 беларусов призывают Суд и прокурора Фату Бенсуда открыть уголовное дело против "бывшего президента Беларуси за преступления против человечества".

Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года беларуским канадским Альянсом и инициативой беларусов Торонто "Васильки".

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.

против режима, их подавляют силовики. Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.

Многие страны Запада Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками и Кулеба. 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу . Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".

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Арина Толина

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