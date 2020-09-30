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"Преступления против человечества". 40 000 беларусов подписали обращение против Лукашенко

30.09.2020, 14:37
Александр Лукашенко (Фото: Andrej Cukic/ЕРА)

В обращении говорится, что "Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества"

37 362 белоруса из 102 стран мира подписали обращение против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает беларуская гражданская инициатива Хартия 97 со ссылкой на организаторов акции.

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"Мы, беларусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко", – отмечается в обращении.

Обращение было создано как ответ на "захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 года, жестокого подавления мирных протестов".

Почти 40 000 беларусов призывают Суд и прокурора Фату Бенсуда открыть уголовное дело против "бывшего президента Беларуси за преступления против человечества".

Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года беларуским канадским Альянсом и инициативой беларусов Торонто "Васильки".

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Арина Толина
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