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Германия, Словакия, Латвия и Литва не признают Лукашенко президентом Беларуси

23.09.2020, 15:28
Германия, Словакия, Латвия и Литва не признают Лукашенко президентом Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (Фото - EPA - Andrei Stasevich - Belta)

Инаугурация не придала самопровозглашенному президенту Беларуси легитимности, заявили в четырех странах ЕС

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

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"Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации", – цитирует издание слова Зайберта.

Также министр иностранных дел Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что у Лукашенко нет легитимности возглавлять Беларусь. По словам Корчока, Лукашенко несет ответственность за нечестные и несвободные выборы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в Twitter, что секретная инаугурация Лукашенко не легитимизировала фальсификацию выборов и его статус главы страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил в Twitter, что выборы в Беларуси не были честными и свободными, а их результат – нелегален. "Никакая церемония – помпезная или секретная – не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзию законности", – заявил Науседа и призвал к проведению новых выборов.

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
  • 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.
  • Глава МИД Литвы Линкявичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.
Денис Юдин
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