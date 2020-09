Германия, Словакия, Латвия и Литва не признают Лукашенко президентом Беларуси

Инаугурация не придала самопровозглашенному президенту Беларуси легитимности, заявили в четырех странах ЕС

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации", – цитирует издание слова Зайберта.

Также министр иностранных дел Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что у Лукашенко нет легитимности возглавлять Беларусь. По словам Корчока, Лукашенко несет ответственность за нечестные и несвободные выборы.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в Twitter, что секретная инаугурация Лукашенко не легитимизировала фальсификацию выборов и его статус главы страны.

Secret “inauguration” of Alexander Lukashenko in #Belarus does not legitimise election fraud and his status as head of state. Regrettable that voices of Belarusian people and international community do not matter, only genuine political process can end political crisis in Belarus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 23, 2020

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил в Twitter, что выборы в Беларуси не были честными и свободными, а их результат – нелегален. "Никакая церемония – помпезная или секретная – не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзию законности", – заявил Науседа и призвал к проведению новых выборов.

Presidential elections in #Belarus were neither free nor fair. Election result is illegal. No ceremony - pompous or secret - will change this indisputable fact or create illusion of legitimacy. I urge to organize new elections based on dialogue w/civil society & @OSCE observation — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 23, 2020

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.

Лукашенко принял присягу Глава МИД Литвы Линкявичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

