"Такой фарс". Глава МИД Литвы отреагировал на тайную инаугурацию Лукашенко
23.09.2020, 14:27
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал тайную инаугурацию Александра Лукашенко
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом министр он сообщил у себя в Twitter.
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"Такой фарс. Сфабрикованные выборы. Сфабрикованная инагурация. Экс-президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - отметил Линкявичюс.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.
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