Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси
Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь
Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" президентом Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте парламента.
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Кроме того, в принятом документе парламентарии заявили, что:
— поддерживают персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Лукашенко;
— осуждают гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси, а также массовые аресты активистов и продолжающееся жестокое подавление мирных акций протеста;
— поддерживают мирную передачу власти в стране и признают Координационный совет белорусской оппозиции "временным представительством людей, требующих демократических изменений".
Также евродепутаты требуют:
— требуют освобождения арестованных членов Координационного совета и всех лиц, произвольно задержанных по политическим мотивам;
— заморозить перевод средств ЕС государственным и контролируемым властями Беларуси организациям;
— приостановить переговоры с властями РБ о приоритетах европейского партнерства;
— увеличить финансирование проектов гражданского общества Беларуси.
В документе упоминается, что срок президентских полномочий Лукашенко закончится 5 ноября 2020 года.
Резолюцию поддержали 574 евродепутата, 37 депутатов проголосовали против, еще 82 воздержались.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 августа большинство фракций Европейского парламента заявили, что не признают результаты выборов в РБ.
- 19 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что главы государств ЕС также не считают Лукашенко президентом.
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