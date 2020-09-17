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Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси

17.09.2020, 15:57
Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси - Фото
Фото: пресс-служба Европарламента

Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь

Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" президентом Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте парламента. 

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Кроме того, в принятом документе парламентарии заявили, что: 

— поддерживают персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Лукашенко;

— осуждают гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси, а также массовые аресты активистов и продолжающееся жестокое подавление мирных акций протеста; 

— поддерживают мирную передачу власти в стране и признают Координационный совет белорусской оппозиции "временным представительством людей, требующих демократических изменений". 

Также евродепутаты требуют: 

— требуют освобождения арестованных членов Координационного совета и всех лиц, произвольно задержанных по политическим мотивам;

— заморозить перевод средств ЕС государственным и контролируемым властями Беларуси организациям;

— приостановить переговоры с властями РБ о приоритетах европейского партнерства;

— увеличить финансирование проектов гражданского общества Беларуси. 

В документе упоминается, что срок президентских полномочий Лукашенко закончится 5 ноября 2020 года. 

Резолюцию поддержали 574 евродепутата, 37 депутатов проголосовали против, еще 82 воздержались.

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 августа большинство фракций Европейского парламента заявили, что не признают результаты выборов в РБ. 
  • 19 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что главы государств ЕС также не считают Лукашенко президентом. 

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Станислав Стороженко
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