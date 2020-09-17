Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси

Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь

Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" президентом Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, в принятом документе парламентарии заявили, что:

— поддерживают персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Лукашенко;

— осуждают гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси, а также массовые аресты активистов и продолжающееся жестокое подавление мирных акций протеста;

— поддерживают мирную передачу власти в стране и признают Координационный совет белорусской оппозиции "временным представительством людей, требующих демократических изменений".

Также евродепутаты требуют:

— требуют освобождения арестованных членов Координационного совета и всех лиц, произвольно задержанных по политическим мотивам;

— заморозить перевод средств ЕС государственным и контролируемым властями Беларуси организациям;

— приостановить переговоры с властями РБ о приоритетах европейского партнерства;

— увеличить финансирование проектов гражданского общества Беларуси.

В документе упоминается, что срок президентских полномочий Лукашенко закончится 5 ноября 2020 года.

Резолюцию поддержали 574 евродепутата, 37 депутатов проголосовали против, еще 82 воздержались.

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.