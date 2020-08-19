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Главы государств ЕС не признали выборы в Беларуси

19.08.2020, 16:27
Главы государств ЕС не признали выборы в Беларуси - Фото
Ангела Меркель (Фото: Filip Singer/EPA)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что голосование в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным, его результат не может быть признан

Главы государств Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом по итогам экстренного саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

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По словам Меркель, ЕС выражает поддержку мирным протестующим и призывает власти отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.

Канцлер ФРГ заявила, что голосование не было ни справедливым, ни свободным, его результат не может быть признан.

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Денис Юдин
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