Главы государств ЕС не признали выборы в Беларуси
19.08.2020, 16:27
Ангела Меркель (Фото: Filip Singer/EPA)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что голосование в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным, его результат не может быть признан
Главы государств Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом по итогам экстренного саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.
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По словам Меркель, ЕС выражает поддержку мирным протестующим и призывает власти отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.
Канцлер ФРГ заявила, что голосование не было ни справедливым, ни свободным, его результат не может быть признан.
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- 15 августа в Евросоюзе заявили о готовности предложить властям Беларуси содействие в переговорах с оппозиционерами.
- 17 августа главы ОБСЕ заявили, что хотят приехать в Беларусь для переговоров с властью и оппозицией.
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