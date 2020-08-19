Главы государств ЕС не признали выборы в Беларуси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что голосование в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным, его результат не может быть признан

Главы государств Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом по итогам экстренного саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

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По словам Меркель, ЕС выражает поддержку мирным протестующим и призывает власти отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.

Канцлер ФРГ заявила, что голосование не было ни справедливым, ни свободным, его результат не может быть признан.

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15 августа в Евросоюзе заявили о готовности предложить властям Беларуси содействие в переговорах с оппозиционерами.

17 августа главы ОБСЕ заявили, что хотят приехать в Беларусь для переговоров с властью и оппозицией.

Денис Юдин

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