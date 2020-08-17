Выборы в Беларуси. Британия заявила, что не признает результаты

Великобритания отказалась признавать "победу" Лукашенко

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию нарушений во время выборов и последовавших репрессий. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает МИД страны.

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"Великобритания не признает результаты. ОБСЕ необходимо срочно провести независимое расследование нарушений на выборах, а также последовавших за ними ужасных репрессий", - говорится в заявлении главы британского МИД.

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"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами", - заявил министр Доминик Рааб.

По словам министра, Великобритания вместе с международными партнерами будет работать над тем, чтобы под санкции попали все причастные к фальсификации результатов выборов и репрессиям против белорусского народа.

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Наталия Софиенко

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