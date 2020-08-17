Выборы в Беларуси. Британия заявила, что не признает результаты
Великобритания отказалась признавать "победу" Лукашенко
Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию нарушений во время выборов и последовавших репрессий. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает МИД страны.
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"Великобритания не признает результаты. ОБСЕ необходимо срочно провести независимое расследование нарушений на выборах, а также последовавших за ними ужасных репрессий", - говорится в заявлении главы британского МИД.
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"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами", - заявил министр Доминик Рааб.
По словам министра, Великобритания вместе с международными партнерами будет работать над тем, чтобы под санкции попали все причастные к фальсификации результатов выборов и репрессиям против белорусского народа.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
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