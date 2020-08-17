Лукашенко на заводе: Пока не убьете меня - выборов не будет. Ему кричат: "Уходи"

Лукашенко прилетел общаться с бастующими рабочими МЗКТ и заявил, что повторные выборы "уничтожат" МАЗ, БЕЛАЗ и МЗКТ

Повторных выборов в Беларуси не будет, заявил Александр Лукашенко во время общения с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Об этом сообщает Белсат.

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"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - заявил Лукашенко.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - цитирует Лукашенко государственное агентство БЕЛТА.

На завод Лукашенко прилетел на вертолете. Вокруг завода собрались бастующие рабочие и пришедшие их поддержать протестующие, сообщает Nexta.

Протестующие скандируют: "Уходи! Уходи!".

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Денис Юдин

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