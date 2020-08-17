Лукашенко прилетел на вертолете на завод и сказал, что бастующие "погоду не делают"

Президент Беларуси говорит, что специально "держал" на заводах "лишнюю численность" людей, чтобы "не выбрасывать их на улицу"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на заводах бастуют по 150-200 человек и производство не останавливается. Об этом он заявил сегодня на МЗКТ, передает госСМИ БЕЛТА.

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"Я знаю (что заводы работают, - ред.). Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек, - ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал он.

Лукашенко также сказал рабочим: "Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты".

На видео, которое публикуют с места событий, Лукашенко кричат: "Уходи!". Он отвечает: "Спасибо!".

Также, по данным оппозиционных сетевых ресурсов, Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете, хотя завод и находится в Минске.

Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах. Оппозиционные ресурсы в тысячах оценивают число протестующих.

Марк Сировой

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