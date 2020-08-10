Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с цифрой свыше 80% – ЦИК РБ
По данным Центральной избирательной комиссии, за конкурентку действующего главы государства в РБ Тихановскую проголосовал якобы только каждый десятый
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на прошедших вчера выборах с предварительным результатом более 80% против 10% у ближайшего конкурента. Такие данные со ссылкой на объявление ЦИК дает ресурс tut.by.
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Промежуточные результаты, оглашенные ЦИК РБ:
80,23% - Лукашенко;
9,9% - Светлана Тихановская;
1,68% - Анна Канопацкая;
1,13% - Сергей Черечень;
1,04% - Андрей Дмитриев.
6,02% высказались против всех.
Явка составила 84,23%.
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Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина заявила, что подсчет голосов ночью не велся: в час ночи ее эвакуировали из Дома правительства, и приступить к обработке поступающих данных Центризбирком смог только утром. По ее словам, промежуточные цифры "вряд ли изменятся".
- Вчера, 9 августа, в Беларуси прошли выборы президента. Провластный экзитпол объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Лукашенко. По неофициальным экзитполам, на заграничных участках с таким же результатом победила его оппонентка Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты. Начались разгоны и перебои со связью, многие сайты "лежат", другие с трудом загружаются.
- В ночь на 10 августа в Минске автозак въехал в толпу, также стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших неизвестно.
- Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу "законными способами". Она призвала власть остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. Лукашенко пока молчит.
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