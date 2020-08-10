Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с цифрой свыше 80% – ЦИК РБ

По данным Центральной избирательной комиссии, за конкурентку действующего главы государства в РБ Тихановскую проголосовал якобы только каждый десятый

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на прошедших вчера выборах с предварительным результатом более 80% против 10% у ближайшего конкурента. Такие данные со ссылкой на объявление ЦИК дает ресурс tut.by.

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Промежуточные результаты, оглашенные ЦИК РБ:



80,23% - Лукашенко;

9,9% - Светлана Тихановская;

1,68% - Анна Канопацкая;

1,13% - Сергей Черечень;

1,04% - Андрей Дмитриев.

6,02% высказались против всех.

Явка составила 84,23%.

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Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина заявила, что подсчет голосов ночью не велся: в час ночи ее эвакуировали из Дома правительства, и приступить к обработке поступающих данных Центризбирком смог только утром. По ее словам, промежуточные цифры "вряд ли изменятся".

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Евгений Пилипенко

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