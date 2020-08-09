В Беларуси силовики начали задерживать людей

Несколько человек задержаны в Минске, в Могилеве, Бресте и Гродно

В нескольких городах Беларуси милиция начала задерживать людей, которые после завершения голосования остались у избирательных участков. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев.

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Как отмечается, несколько человек задержаны в Минске, в Могилеве и Гродно силовики задержали журналистов TUT.BY Анжелику Василевскую и Ольгу Камягину.

Сообщается, что в Гродно силовики "задерживают всех без разбора". Как минимум три человека задержаны в Могилеве — там несколько десятков человек собрались около торгового центра "Атриум".

Задержание начались и у стелы в Минске.

Журналисты Белсата Алексей Кайрис и Александр Саенко задержаны в Гродно, всего сообщается о задержании около десяти человек.

Все улицы Витебска, ведущие к площади Победы, перекрыты. Проходят лишь общественный транспорт и пешеходы. Водители автомобилей активно сигналят.

Белорусские СМИ сообщают, что в Бресте людей задерживают, отвозят в отдел милиции, а затем отпускают.

Противники действующего президента Александра Лукашенко по окончании голосования на выборах стали собираться у избирательных участков.

В Минске милиция перекрыла пешеходную часть проспекта Независимости, в центре закрыты несколько станций метро.

Сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Явка на 18:00 – более 79%. Центр Минска заблокирован силовиками, в городе глушат связь и интернет. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.

По данным провластного экзитпола – Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%.

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Наталия Медведева

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