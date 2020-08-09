"Убийцы!". В Минске автозак въехал в толпу людей, потасовки с полицией

По информации очевидцев, пострадавший без сознания

Сегодня, 9 августа, в Минске автозак сбил протестующего, он серьезно травмирован. Об этом сообщили TUT.BY и Еврорадио.

Как отмечается, на проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части.

По словам очевидца, на которого ссылается TUT.BY, человек упал, к нему подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего – у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!".

Еврорадио пишет: "Автозак въехал в толпу. Один человек без сознания, в крови. Подъехавшие медики пытаются его реанимировать".

Сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Центр Минска заблокировали силовики, в городе глушили связь и интернет. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.

Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. По данным провластного экзитпола

По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.

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