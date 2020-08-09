Тихановская: Участвовать в акциях протеста не буду, чтобы не задерживали людей

Светлана Тихановская заявила, что со значительным отрывом победила на трех участках в Минске

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на первой пресс-конференции по окончании выборов заявила, что не намерена участвовать в акциях протеста. Об этом сообщил корреспондент Настоящего времени в прямом эфире.

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По словам Тихановской, она не хочет давать властям повод для провокаций, которые позволят им массово задерживать людей.

Тихановская подчеркнула, что будет защищать голоса законными способами, если ЦИК завтра объявил Лукашенко победителем.

Кроме того, Тихановская заявила, что со значительным отрывом победила на трех участках в Минске. TUT.BY пишет, что, по данным вывешенных протоколов, на участке № 51 Октябрьского района Минска Александр Лукашенко набрал 394 голоса, Светлана Тихановская — 1226 голосов. На участке № 37 Первомайского района Александр Лукашенко набрал — 297 голосов, Тихановская — 848 голосов.

Сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Явка на 18:00 – более 79%. Центр Минска заблокирован силовиками, в городе глушат связь и интернет. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.

По данным провластного экзитпола – Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%.

По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%.

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