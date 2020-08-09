Провластный экзитпол: Лукашенко набрал почти 80%

Основная оппонентка президента Беларуси Лукашенко, Светлана Тихановская, набрала 6,8% голосов, говорится в данных провластного экзитпола

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. Опрос проводила аккредитированная властями Молодежная лабораторией социологических исследований, передает БЕЛТА.

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Полные результаты

- Лукашенко - 79,7%;

- Тихановская - 6,8%;

- Канопацкая - 2,3%;

- Дмитриев - 1,1%;

- Черечень - 0,9%;

- против всех - 9,2%.

Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

Диаметрально противоположные данные получены в результате экзитпола у посольства в Москве, передает Еврорадио. Опрошено 3788 человек: за Тихановскую - 2972 ​(78,5%), за Лукашенко - 229 (6%).

LIGA.net. Сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Явка на 18:00 – более 79%. Центр Минска заблокирован силовиками, в городе глушат связь и интернет. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей. Все главные новости о выборах - в хронике

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