Провластный экзитпол: Лукашенко набрал почти 80%
Основная оппонентка президента Беларуси Лукашенко, Светлана Тихановская, набрала 6,8% голосов, говорится в данных провластного экзитпола
Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. Опрос проводила аккредитированная властями Молодежная лабораторией социологических исследований, передает БЕЛТА.
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Полные результаты
- Лукашенко - 79,7%;
- Тихановская - 6,8%;
- Канопацкая - 2,3%;
- Дмитриев - 1,1%;
- Черечень - 0,9%;
- против всех - 9,2%.
Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.
Диаметрально противоположные данные получены в результате экзитпола у посольства в Москве, передает Еврорадио. Опрошено 3788 человек: за Тихановскую - 2972 (78,5%), за Лукашенко - 229 (6%).
- Сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Явка на 18:00 – более 79%. Центр Минска заблокирован силовиками, в городе глушат связь и интернет. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей. Все главные новости о выборах - в хронике LIGA.net.
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