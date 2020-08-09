Более 80% у Тихановской: Результаты экзитполов на зарубежных участках
Как сообщает Радио Свобода, на 21 избирательном участке было опрошено около 8000 человек
По результатам экзит пола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси с огромным отрывом лидирует Светлана Тихановская. Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на организаторов экзитпола.
Как отмечается, на 21 избирательном участке было опрошено около 8000 человек.
Согласно данным опросов, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%.
Представитель кампании Честные люди Влад Сташкевич сообщил Радиё Свабода, что на платформе Голас за Тихановскую проголосовало 80%.
- Сегодня в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Явка на 18:00 – более 79%. Центр Минска заблокирован силовиками, в городе глушат связь и интернет. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.
- По данным провластного экзитпола – Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%.
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