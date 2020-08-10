Тихановская: Страна изменилась. Пожалуйста, остановите насилие

Светлана Тихановская записала аудиообращение к силовикам и протестующим

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение в силовикам и протестующим.

Она отметила, что у нее нет интернета, всю информацию о происходящем она получает посредством смс.

В обращении попросила силовиков не применять силу против мирных граждан, а в случае провокаций применять только соразмерные и самые необходимые меры.

Сейчас любое силовое противостояние бессмысленно. Страна изменилась. Мы не должны отвечать насилием на мирный протест, мы должны беречь себя, беречь всех белорусов.

Протестующих она попросила предотвращать провокации и не давать поводов применять насилие.

"Я знаю, сегодня утром белорусы проснутся в новой стране. И я надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие, прежде всего офицеры. Я знаю, вы можете и должны это сделать", – сказала Тихановская.

9 августа в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Центр Минска заблокировали силовики, в городе глушили связь и интернет.

Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.

Люди во многих городах страны вышли на протесты, их задерживают силовики. В Минске на проспекте Победителей в районе стелы автозак въехал в толпу и сбил человека.

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