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10.08.2020, 07:50

Кровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фото

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Кровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фото
Кровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фото
Кровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фотоКровавая ночь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фото

Точное число пострадавших на протестах в Минске после выборов неизвестно. Власти молчат, в столице Беларуси проблемы со связью и интернетом

Сегодня ночью, после объявления данных провластного экзитпола с победой на выборах (почти 80% голосов) действующего президента Александра Лукашенко, в Минске и в других городах Беларуси начались массовые протесты.

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В столице люди стихийно начали выходить на проспекты Победителей, Машерова, к району Немиги и другим столичным местам - центр города был занят силовиками. Одной из главных точек сбора демонстрантов стала стела городу-герою Минску. Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская, которая, по данным неофициального экзитпола, на зарубежных участках победила с 81% голосов, на протест не пришла и заявила, что намерена защищать голоса законными способами.

Против людей на улицах были брошены тысячи силовиков и спецтехника. По демонстрантам стреляли, против них применяли светошумовые гранаты, а у стелы в толпу въехал автозак, несколько метров протащив по асфальту человека, которого потом пришлось реанимировать.

Беларусские СМИ также сообщали, что некоторые люди были ранены светошумовыми гранатами, другие - сильно избиты. По их данным, глубокой ночью силовики разъединили протестующих на группы, а задержания продолжались практически до утра. РосСМИ пишут, что к утру демонстранты разошлись. Сообщения из Минска доходят с перебоями из-за проблем со связью и интернетом, которые начались в день выборов.

Официальных данных о задержанных и пострадавших все еще нет, Telegram-каналы пишут по меньшей мере об одном погибшем в Минске, однако эта информация также не подтверждена. Беларусские силовики лишь заявили, что контролируют ситуацию, несмотря на "несанкционированные массовые мероприятия" в городах Республики, и признали применение спецсредств против демонстрантов.

  • В разгар протестов в Минске Тихановская призвала силовиков остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. В ее штабе заявили, что ищут контакт для диалога с властями. Лукашенко пока не выступал с заявлениями после выборов.

Читайте также хронику от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVE

Фото - ЕРА и Радио Свобода

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Теги: протесты, выборы, беларусь, задержания, столкновения, минск, ОМОН
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