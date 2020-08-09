"Лукашенко - уходи!". В Минске люди заблокировали дорогу: трансляция

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У стелы в сторону протестующих под дымкой от светошумовых гранат движется водомет в сопровождении колонны силовиков, за колонной - автозаки

Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходили шестые очередные выборы президента. Центр Минска заблокировали силовики, в городе глушили связь и интернет.

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Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей.

По данным провластного экзитпола – Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%.

По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.

Люди во многих городах страны вышли на протесты, их задерживают силовики. В Минске на проспекте Победителей в районе стелы автозак въехал в толпу и сбил человека.

У стелы в сторону протестующих под дымкой от светошумовых гранат движется водомет в сопровождении колонны силовиков. За колонной - автозаки.

Все главные новости о выборах - в хронике LIGA.net.

Читайте также главные тексты о выборах в Беларуси:

"Лукашенко уже с треском проиграл". Что происходит в Беларуси перед выборами президента

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

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Теги: протесты, беларусь, минск
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