Лукашенко вышел к рабочим завода - ему закричали "Уходи!": видео

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Сегодня в Минске рабочие МЗКТ встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Видео фрагмента встречи опубликовал Telegram-канал МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ.

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- Уходи! Уходи! – скандировали протестующие.

- Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать, - ответил президент.

На других видео с места событий Лукашенко пытается шутить, говорит, что видит скандирующих и отвечает на вопросы.

Также Лукашенко сегодня на заводе заявил, что на предприятиях якобы бастуют по 150-200 человек и они погоды не делают.

ОБНОВЛЕНО В 12:15. Появилось видео фрагмента, после которого начали освистывать Лукашенко. Он попросил включить какие-то аудиозаписи, на которых кто-то видимо обсуждал организацию забастовок. При этом Лукашенко сказал, что сам не разобрался, в чем там проблема.

Завершил свое выступление президент словами: "Спасибо, я сказал все, можете кричать: "Уходи!".

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