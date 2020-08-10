Оппозиция в Беларуси не признала победу Лукашенко

В штабе Тихановской утверждают, что за их кандидата проголосовали 70-80% избирателей

В штабе соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах Светланы Тихановской отказались признавать официальные результаты голосования, сообщают росСМИ со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову.

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Представители штаба заявили, что по данным с участков во всех районах, за Тихановскую проголосовали не меньше 70-80% избирателей, а данные ЦИК об итогах выборов не соответствуют действительности.

В ответ на аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, которые не отражают всей картины, Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии". Она отметила, что "не может быть поддержки Светланы на одном участке 90 процентов, а на втором - три, или шесть, или восемь процентов".

Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем и что ее мнение "опирается на данные реальных протоколов со множества избирательных участков", а официальные данные были сфальсифицированы.

Сегодня ЦИК Беларуси объявила, что на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Провластный экзитпол также заявил о победе Лукашенко с почти 80% голосов. По неофициальным экзитполам на заграничных участках победила Тихановская.

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Дарья Мостовая

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