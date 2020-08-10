Протестующие идут в центр Минска, их избивают и задерживают силовики: видео

Сообщается, что в разных районах Минска автомобилисты перекрывают дороги, а возле метро Пушкинская начали строить баррикады

В Минске люди группами идут в центр города, чтобы протестовать против фальсификации результатов президентских выборов. Их избивают и задерживают силовики, на некоторых улицах слышны выстрелы.

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О столкновениях на улице Кальварийской TUT.by сообщает, что стрельбу по демонстрантам вели люди в военной форме и полной тактической амуниции. Люди перекрыли дорогу рядом с торговом центре Корона, взявшись в сцепку. Когда силовики начали стрелять, люди стали прятаться в ТЦ. Также против протестующих используют газ.

Как передает Радио Свобода, ГИБДД перекрыли почти весь центр Минска, транспорт не ходит. Закрыты шесть станций метро.

Несколько человек держались за руки на проспекте Дзержинского, когда увидели автобус с ОМОНом. Силовики стали избивать людей дубинками, пока не упали первые. Остальные разбежались.

Также сообщается, что в разных районах Минска автомобилисты перекрывают дороги.

Телеграм-каналы пишут, что возле метро Пушкинская в Минске начали строить баррикады.

Вадим Ребрина

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