В Минске силовики стреляют по протестующим: ранена журналистка
10.08.2020, 21:22
Фото: Tut.by
Белорусские журналисты пишут, что огонь открыт "абсолютно немотивированно"
На улице Кальварийской в Минске силовики открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка издания Наша Ніва, сообщается в Telegram издания.
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"На Кальварийской по демонстрантам открыли огонь. Это было абсолютно немотивированно, люди просто стояли, иногда скандировали лозунги, махали машинам. На месте происшествия находились журналисты, в том числе журналисты Нашей Нівы. Одна из пуль попала в журналистку Нашей Нівы Наталью Лубневскую", - сказано в сообщении.
Журналистку увезла скорая помощь.
По информации корреспондента Белсата, стреляли резиновыми пулями.
- Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
- Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.
- Сегодня Telegram-канал NEXTA призвал протестующих прийти к стеле городу-герою или на близлежащие улицы в 19:00.
- Позже стало известно, что силовики оцепили это место. Оппозиция изменила точки сбора.
- Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. "Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.
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