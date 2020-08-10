В Минске силовики стреляют по протестующим: ранена журналистка

Белорусские журналисты пишут, что огонь открыт "абсолютно немотивированно"

На улице Кальварийской в Минске силовики открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка издания Наша Ніва, сообщается в Telegram издания.

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"На Кальварийской по демонстрантам открыли огонь. Это было абсолютно немотивированно, люди просто стояли, иногда скандировали лозунги, махали машинам. На месте происшествия находились журналисты, в том числе журналисты Нашей Нівы. Одна из пуль попала в журналистку Нашей Нівы Наталью Лубневскую", - сказано в сообщении.

Журналистку увезла скорая помощь.

По информации корреспондента Белсата, стреляли резиновыми пулями.

Вадим Ребрина

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