В Минске силовики блокируют место сбора протестующих. Они переходят к "плану Б"
Цель - "зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав", говорится в Telegram-канале NEXTA
В Минске силовики оцепили стелу "Минск — город-герой" в центре города, где в 19:00 должны были собраться протестующие против фальсификаций режима Александра Лукашенко на выборах президента. Оппозиция изменила точки сбора. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live.
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Согласно сообщению, оппозиция переходит к "плану Б", - сборы объявлены у входов в ближайшие станции метро и на больших площадях.
"Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель — зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав. Будьте мобильными! Перемещайтесь!" - говорится в сообщении.
В случае попыток задержаний протестующим рекомендуют "становиться в сцепки и начинать блокировать основные магистрали".
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- Сегодня Telegram-канал NEXTA призвал протестующих прийти к стеле городу-герою или на близлежащие улицы в 19:00.
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