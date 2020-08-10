В Минске силовики блокируют место сбора протестующих. Они переходят к "плану Б"

Цель - "зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав", говорится в Telegram-канале NEXTA

В Минске силовики оцепили стелу "Минск — город-герой" в центре города, где в 19:00 должны были собраться протестующие против фальсификаций режима Александра Лукашенко на выборах президента. Оппозиция изменила точки сбора. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live.

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Согласно сообщению, оппозиция переходит к "плану Б", - сборы объявлены у входов в ближайшие станции метро и на больших площадях.

"Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель — зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав. Будьте мобильными! Перемещайтесь!" - говорится в сообщении.

В случае попыток задержаний протестующим рекомендуют "становиться в сцепки и начинать блокировать основные магистрали".

Вадим Ребрина

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