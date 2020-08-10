Против Лукашенко. Telegram-каналы вновь призывают белорусов на протест
Минчан призывают вновь собраться у стелы, жителей регионов Беларуси – в центрах городов
Призывавший вчера к протестам после выборов президента Беларуси Telegram-канал NEXTA вновь опубликовал аналогичное обращение к белорусам.
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Минчан призывают прийти сегодня к стеле городу-герою или на близлежащие улицы в 19:00. Жителей регионов - выходить в это время в центр своих городов. С 12:00 завтрашнего дня белорусов призывают объявить всеобщую забастовку. Требования: отставка Лукашенко и освобождение всех политзаключенных.
Людям советуют брать с собой на акции каски, щитки на руки и ноги, защитные очки, респираторы или противогазы.
Такой же призыв опубликован в другом крупном оппозиционном канале - Беларусь головного мозга.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил нынешнего президента Александра Лукашенко.
- Вчера прошли массовые протесты: задержаны более 3000 человек, открыты уголовные дела, протестующим грозит до 15 лет тюрьмы. Правозащитники сообщают о погибшем демонстранте, МВД это отрицают.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, но ее лидер Светлана Тихановская не знает, что ей делать, если протесты продолжатся.
Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости
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