Против Лукашенко. Telegram-каналы вновь призывают белорусов на протест

Минчан призывают вновь собраться у стелы, жителей регионов Беларуси – в центрах городов

Призывавший вчера к протестам после выборов президента Беларуси Telegram-канал NEXTA вновь опубликовал аналогичное обращение к белорусам.

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Минчан призывают прийти сегодня к стеле городу-герою или на близлежащие улицы в 19:00. Жителей регионов - выходить в это время в центр своих городов. С 12:00 завтрашнего дня белорусов призывают объявить всеобщую забастовку. Требования: отставка Лукашенко и освобождение всех политзаключенных.

Людям советуют брать с собой на акции каски, щитки на руки и ноги, защитные очки, респираторы или противогазы.

Такой же призыв опубликован в другом крупном оппозиционном канале - Беларусь головного мозга.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Марк Сировой

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