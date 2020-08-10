Выборы в Беларуси. Участникам протестов грозит от 8 до 15 лет тюрьмы
Против участников протестов после выборов в Беларуси открыты уголовные дела по статье о массовых беспорядках
Участникам протестов, прошедших в городах Беларуси после выборов президента, грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил глава Следственного комитета Республики Иван Носкевич, передает TUT.by в Telegram (сайт портала сейчас недоступен).
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Открыты уголовные дела по ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках и насилие в отношении правоохранителей). На местах вчерашних событий работают более 100 следователей.
По словам Носкевича, "правонарушения" сопровождались "уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти, пострадали десятки силовиков".
Он также заявил, что протестующие использовали как "орудие преступлений" мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
- Официальный провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.
- Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу законными способами. Она призывает силовиков остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. В ее штабе заявили, что ищут контакт для диалога с властями. Лукашенко пока не выступал с заявлениями после выборов.
- Сегодня ЦИК сообщила промежуточные результаты выборов: победа Лукашенко с 80,23% голосов.
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