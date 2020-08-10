Выборы в Беларуси. Участникам протестов грозит от 8 до 15 лет тюрьмы

Против участников протестов после выборов в Беларуси открыты уголовные дела по статье о массовых беспорядках

Участникам протестов, прошедших в городах Беларуси после выборов президента, грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил глава Следственного комитета Республики Иван Носкевич, передает TUT.by в Telegram (сайт портала сейчас недоступен).

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Открыты уголовные дела по ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках и насилие в отношении правоохранителей). На местах вчерашних событий работают более 100 следователей.

По словам Носкевича, "правонарушения" сопровождались "уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти, пострадали десятки силовиков".

Он также заявил, что протестующие использовали как "орудие преступлений" мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

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Марк Сировой

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