Вечер после выборов. Видео протестов в Минске с драками, взрывами и стрельбой

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Несмотря на то, что силовики заявили о "контроле над ситуацией", сегодня утром в центре Минска перекрыты некоторые улицы

Радио Свобода и российское пропагандистское агентство Sputnik показали кадры вчерашних стычек белорусских силовиков с людьми, которые вышли на улицы в Беларуси протестовать против нарушений и возможных фальсификаций после дня выборов президента или просто поучаствовать в массовой акции несогласия с действиями властей.

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На кадрах видно массовость протеста, драки с силовиками, вспышки и грохот от светошумовых гранат, выстрелы и процесс оказания первой медицинской помощи раненому.

Некоторые центральные улицы Минска по состоянию на 07:00 утра по-прежнему перекрыты, хотя силовики заявляют, что "взяли ситуацию под контроль". Часть ресурсов, которые освещали ход выборов и протесты – tut.by, naviny.by и другие – не открываются.

Читайте также хронику от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

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Теги: беспорядки, протест, александр лукашенко, минск, выборы президента, стычка, Александр Лукашенкоэ
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