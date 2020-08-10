"Не знаю, что делать". Тихановская была уверена, что насилия в Минске не будет

В штабе оппонентки Александра Лукашено заявили, что готовы к длительному протесту

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не знает, что ей делать, если протесты в Минске продолжатся. Об этом она заявила сегодня утром на пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.

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"Мы просили власти не применять насильственные методы. Нас не слышали... Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут", - заявила Тихановская.

По ее словам, она не знает, стоит ли ей выходить на улицу в случае продолжения протестов в Минске. "Я не знаю, что мне делать в этой ситуации", - сказала Тихановская.

Она выразила надежду, что информация о жертвах разгона протестов не подтвердится. "Если это подтвердится, это будет началом конца," - заявила она.

Член штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что штаб продолжит работу: "Это только начало... Мы готовы к длительному протесту".

По словам Колесниковой, она пыталась ночью связаться с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и главой МВД Юрием Караевым, чтобы остановить насилие, но не получила от них ответа.

Следующие шаги объединенного штаба будут предприняты после объявления 14 августа окончательных результатов голосования.

Вчера после окончания выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.

Сегодня ЦИК Беларуси объявила , что на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко .

объявила В штабе Тихановской отказались признавать официальные результаты.

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Денис Юдин

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