UA

Правозащитники сообщили о погибшем на протестах в Минске. МВД опровергает

10.08.2020, 10:17
Правозащитники сообщили о погибшем на протестах в Минске. МВД опровергает - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

По данным правозащитников, мужчина погиб после наезда на него спецтехники на протесте в Минске

На вчерашних протестах в Минске, которые возникли после выборов президента Беларуси, погиб мужчина. Об этом сообщили правозащитники из центра Вясна, передает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правозащитников, молодой человек получил черепно-мозговую травму после наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой не смогли его спасти. Вясна не уточняют, идет ли речь о мужчине, которого сбил автозак.

Вясна также сообщает о десятках пострадавших в столичных больницах.

Власти пока не раскрывают данных ни о погибшем, ни о пострадавших среди протестующих.

ОБНОВЛЕНО В 10:36. МВД опровергает информацию о погибшем. "У нас нет жертв", - ответила Радио Свобода спикер Ольга Чамаданова.

  • Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
  • Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью. 
  • Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу законными способами. Она призывает силовиков остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. В ее штабе заявили, что ищут контакт для диалога с властями. Лукашенко пока не выступал с заявлениями после выборов.
  • Сегодня ЦИК сообщила промежуточные результаты выборов: победа Лукашенко с 80,23% голосов.

Смотрите также: Вечер после выборов. Видео протестов в Минске с драками, взрывами и стрельбой

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
протесты выборы беларусь погибший минск

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 