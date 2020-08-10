Правозащитники сообщили о погибшем на протестах в Минске. МВД опровергает
По данным правозащитников, мужчина погиб после наезда на него спецтехники на протесте в Минске
На вчерашних протестах в Минске, которые возникли после выборов президента Беларуси, погиб мужчина. Об этом сообщили правозащитники из центра Вясна, передает TUT.by.
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По данным правозащитников, молодой человек получил черепно-мозговую травму после наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой не смогли его спасти. Вясна не уточняют, идет ли речь о мужчине, которого сбил автозак.
Вясна также сообщает о десятках пострадавших в столичных больницах.
Власти пока не раскрывают данных ни о погибшем, ни о пострадавших среди протестующих.
ОБНОВЛЕНО В 10:36. МВД опровергает информацию о погибшем. "У нас нет жертв", - ответила Радио Свобода спикер Ольга Чамаданова.
- Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
- Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.
- Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу законными способами. Она призывает силовиков остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. В ее штабе заявили, что ищут контакт для диалога с властями. Лукашенко пока не выступал с заявлениями после выборов.
- Сегодня ЦИК сообщила промежуточные результаты выборов: победа Лукашенко с 80,23% голосов.
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