Правозащитники сообщили о погибшем на протестах в Минске. МВД опровергает

По данным правозащитников, мужчина погиб после наезда на него спецтехники на протесте в Минске

На вчерашних протестах в Минске, которые возникли после выборов президента Беларуси, погиб мужчина. Об этом сообщили правозащитники из центра Вясна, передает TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правозащитников, молодой человек получил черепно-мозговую травму после наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой не смогли его спасти. Вясна не уточняют, идет ли речь о мужчине, которого сбил автозак.

Вясна также сообщает о десятках пострадавших в столичных больницах.

Власти пока не раскрывают данных ни о погибшем, ни о пострадавших среди протестующих.

ОБНОВЛЕНО В 10:36. МВД опровергает информацию о погибшем. "У нас нет жертв", - ответила Радио Свобода спикер Ольга Чамаданова.

Смотрите также: Вечер после выборов. Видео протестов в Минске с драками, взрывами и стрельбой

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.