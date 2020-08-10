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Выборы в Беларуси. Тихановская отказалась от участия в акциях протеста - СМИ

10.08.2020, 18:43
Выборы в Беларуси. Тихановская отказалась от участия в акциях протеста - СМИ - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Команда Тихановской приняла решение, что "ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные"

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, сообщает Русская служба BBC.

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"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сказала Красулина.

Она добавила, что Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Справка. ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты Сергея Тихановского. После этого свою кандидатуру подала его жена Светлана. 29 мая в городе Гродно состоялся пикет по сбору подписей за ее выдвижение, в результате которого был задержан Сергей Тихановский, координатор инициативной группы Дмитрий Фурманов и другие.
  • Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
  • Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью. 

Вадим Ребрина
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