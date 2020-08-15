Беларусь. Евросоюз предложит Лукашенко содействие в переговорах с оппозицией

В ЕС призвали власть Беларуси прекратить насилие

Евросоюз предложит Беларуси свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования ситуации. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания.

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В ЕС призвали власть прекратить насилие в стране.

ЕС выдвинет властям предложение о поддержке в налаживании и содействии диалогу между властями, оппозицией и представителями общества.

Совет министров считает, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.

В заявлении отмечается, что необходимо наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов.

Министры иностранных дел договорились вернуться к рассмотрению отношений между ЕС и Беларусью на предстоящей неформальной встрече в конце августа.

"Европейский Союз рассмотрит, как увеличить свою поддержку беларусскому народу, в том числе за счет расширения взаимодействия и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых СМИ и увеличения возможностей для студенческой и академической мобильности", - отмечается в заявлении.

Арина Толина

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