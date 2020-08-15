Беларусь. Евросоюз предложит Лукашенко содействие в переговорах с оппозицией
В ЕС призвали власть Беларуси прекратить насилие
Евросоюз предложит Беларуси свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования ситуации. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания.
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В ЕС призвали власть прекратить насилие в стране.
ЕС выдвинет властям предложение о поддержке в налаживании и содействии диалогу между властями, оппозицией и представителями общества.
Совет министров считает, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.
В заявлении отмечается, что необходимо наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов.
Министры иностранных дел договорились вернуться к рассмотрению отношений между ЕС и Беларусью на предстоящей неформальной встрече в конце августа.
"Европейский Союз рассмотрит, как увеличить свою поддержку беларусскому народу, в том числе за счет расширения взаимодействия и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых СМИ и увеличения возможностей для студенческой и академической мобильности", - отмечается в заявлении.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Беларусы приводят вопиющие факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
- Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе.
- 14 августа министры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились дать зеленый свет санкциям против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих.
- LIGA.net ведет хронику происходящего.
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