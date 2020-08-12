Один из задержанных в Минске протестующих рассказал о пытках в милиции: фото

По словам активиста, избиение было настолько жестоким, что в какой-то момент он стал прощаться с жизнью

Один из задержанных вечером 10 августа в Минске участников акции протеста рассказал о пытках, которые применяют беларусские силовики к протестующим против режима Александра Лукашенко. Об этом 35-летний минчанин Дмитрий рассказал в комментарии belsat.eu.

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Дмитрий рассказал, что его и других демонстрантов задержали у станции метро Пушкинская. Силовики начали избивать их уже на месте задержания.

Затем задержанных поместили в автозак. По словам Дмитрия, "в клетке" также был мужчина лет пятидесяти. В какой-то момент ему стало плохо. Силовиков попросили выпустить его подышать, в ответ на что они распылили в камеру автозака слезоточивый газ.

Дмитрий рассказал, что там, куда их привезли, всех поставили на колени, связали руки за спиной и стали избивать.

"Били мужчин, парней, которые стояли у стенки со связанными руками, которые не могли сопротивляться, не могли ничего сделать. Били просто за то, что человек голову повернул. Это сопровождалось страшной бранью... Били всем, чем можно, – ногами, дубинками, щитами. Отношение было такое, будто убивали. В какой-то момент мне серьезно показалось, что меня убьют, что семью я уже не увижу, прощался с ними мысленно. У меня язык сейчас не поворачивается назвать их людьми", - вспоминает Дмитрий.

По его словам, в результате пыток у одного мужчины был сломан нос, у другого – нога. Их вместе с Дмитрием отвезли в травматологию, обследовали. У Дмитрия обнаружили сотрясение мозга, трещины в ребрах, повреждение легкого. По его словам, он отказался от стационара и поехал домой.

"Они говорили: вы захотели перемен? Вот вам перемены! Будто вы герои? Кто вы вообще такие, что решили, что можете выходить и чего-то требовать?" - передал он слова силовиков.

Дмитрий считает бессмысленным писать жалобы и опасается, что за ним придут домой.

"После того, что я увидел, меня вообще уже ничего не удивит. Там нет никакой совести, сожаления, каких-то человеческих черт вообще не осталось. Очень боюсь за жену и маленькую дочку тоже", - сказал он.

по официальным данным, победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также милиционеры нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также милиционеры нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина. В МВД Беларуси утверждают, что в его руке взорвалось некое взрывное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Сегодня в МВД признали , что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.

Вадим Ребрина

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