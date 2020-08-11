В Минске в ходе протестов погиб мужчина - МВД Беларуси

В МВД Беларуси утверждают, что в руках протестующего взорвалось некое взрывное устройство

В Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб протестующий против несправедливых выборов в Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

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В МВД сообщили, что около 23:00 в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих якобы пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. По версии силовиков, оно взорвалось в руке мужчины.

"МВД утверждает, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство, но журналисты с места события передают, что как раз недавно демонстрантов здесь массированно обстреливали. Шла настоящая канонада. Журналисты Нашей Нивы наблюдали этот обстрел как из отеля Орбита, так и со стороны Кальварии", - сообщает Наша Нива в Telegram.

В 22:58 Белсат передал: независимые журналисты сообщают о нападении силовиков на площадь Притыцкого. Есть раненые.

Ранее сообщалось, что в районе площади Пушкинской собралось большое число протестующих, они строят баррикады. Силовики используют травматическое оружие и светошумовые гранаты. Больше - в хронике LIGA.net.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси люди снова вышли на акции протеста против сфальсифицированных властью выборов. Силовики задерживают и избивают протестующих, а также случайных людей на улицах.

На улице Кальварийской в Минске силовики открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка издания Наша Ніва.

Вадим Ребрина

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