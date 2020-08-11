"Мы с такими ранениями не сталкивались". В больницах Беларуси – 200 пострадавших

"У человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость", – рассказал врач

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Минздрав Беларуси.

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Как отмечается, в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами, в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. Нескольким пациентам потребовались операции, их состояние стабилизировано.

Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

"Мы никогда с такими ранениями не сталкивались", – говорят врачи.

Сообщается, что в ночь с 9 на 10 августа в 4-ю больницу поступил пациент с пулевым ранением кишки. Также у него был поврежден мочеточник, врачи зафиксировали осколочные ранения ребер. По информации одного из медиков, из пациента изъяли две резиновые пули. Он 1982 года рождения.

"Человек поступал в сознании. Он сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких", – рассказал врач.

Еще у одного пациента 4-й больницы была открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он был госпитализирован в ночь с 10 на 11 августа, когда в Минске продолжались протесты. По словам медика, ему срочно сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Для этого привлекали специалистов РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Пациент 1991 года рождения.

"В момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен", – рассказал врач.

Медики также сообщают, что в БСМП 10 августа из района станции метро "Пушкинская" обычные люди, не скорая, доставили 32-летнего парня. У него была травма правой стопы в результате попадания светошумовой гранаты, ожог правой голени. Ему ампутировали дистальную часть стопы.

10 августа в Минске и других городах Беларуси люди снова вышли на акции протеста против сфальсифицированных властью выборов.

10 августа в Минске и других городах Беларуси люди снова вышли на акции протеста против сфальсифицированных властью выборов. Силовики задерживали и избивали протестующих, а также случайных людей на улицах. На улице Кальварийской в Минске силовики открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка издания Наша Ніва.

Силовики протестующих, а также случайных людей на улицах. На улице Кальварийской в Минске силовики по протестующим. Ранена журналистка издания Наша Ніва. 11 августа сообщалось , что в Минске, на проспекте Притыцкого, в столкновениях с силовиками погиб протестующий против несправедливых выборов в Беларуси.

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Наталия Медведева

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