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В Минске протестующий с плакатом остановил поезда метро

11.08.2020, 15:50
В Минске протестующий с плакатом остановил поезда метро - Фото
Протестующий остановил поезд метро в Минске (Фото - Радыё Свабода)

Мужчина встал на рельсы минского метро с плакатом "Прекратите убивать и калечить людей"

В Минске мужчина в знак протеста против насилия со стороны властей Беларуси на пять минут остановил метро. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Мужчина спустился на рельсы на станции Купаловская в Минске и стоял в течение пяти минут перед поездом с плакатом: "Прекратите калечить и убивать людей".

Акция вызвала временную  остановку всей синей ветки минского метро, сейчас поезда уже ходят.

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Денис Юдин
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