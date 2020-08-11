Тихановская выехала в Литву
11.08.2020, 08:53
Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что Светлана Тихановская "находится в безопасности"
Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская покинула Беларусь и выехала в Литву. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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"Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве", - отметил Линкявичюс.
Вчера Радио Свобода сообщала, что Тихановская уехала в неизвестном направлении, а у объединенного штаба нет с ней связи.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью.
- 10 августа Тихановская заявила, что не знает, что ей делать, если протесты в Минске продолжатся.
- Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости.
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