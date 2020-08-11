Тихановская выехала в Литву

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что Светлана Тихановская "находится в безопасности"

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская покинула Беларусь и выехала в Литву. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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"Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве", - отметил Линкявичюс.

Вчера Радио Свобода сообщала, что Тихановская уехала в неизвестном направлении, а у объединенного штаба нет с ней связи.

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Арина Толина

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